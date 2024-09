Lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Pékin, son premier tournoi depuis son sacre à l’US Open, Jannik Sinner a été ques­tionné sur l’im­por­tance de se remettre dans le bain après plus de deux semaines de pause.

« J’essaie toujours de m’amé­liorer. Peu importe le résultat que j’ai obtenu, ce que j’ai réussi à faire, j’es­saie toujours de me comprendre et de savoir ce que je dois améliorer en dehors du terrain et sur le terrain, toutes ces choses. Bien sûr, je suis impa­tient de revenir et de jouer des tour­nois, car c’est pour cela que je m’en­traîne. Même pendant les séances d’en­traî­ne­ment, j’es­saie toujours de comprendre ce qui fonc­tionne et ce qui ne fonc­tionne pas. De toute évidence, nous (son équipe) avons décou­vert qu’il y avait des domaines dans lesquels je devais encore m’amé­liorer. Cela fait partie du processus. Je pense que c’est la partie la plus excitante. »