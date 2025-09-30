AccueilATPATP - Pékin"Je ne suis pas surpris que De Minaur n'ait pu gagner que...
ATP - Pékin

« Je ne suis pas surpris que De Minaur n’ait pu gagner que deux sets en onze matchs contre Sinner. Il lui renvoie toujours le même type de balle, une balle avec laquelle l’Italien se sent très à l’aise », explique José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

340

11–0. C’est désor­mais le bilan impla­cable de Jannik Sinner face à Alex de Minaur, après sa victoire en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi.

Pour José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, ce scénario presque toujours iden­tique a une expli­ca­tion simple. 

« Le problème que rencontre De Minaur lors­qu’il affronte Sinner est qu’il lui renvoie toujours le même type de balle, une balle avec laquelle l’Italien se sent très à l’aise. Il peut gagner un point, comme c’est le cas ici, mais en pous­sant à l’ex­trême et en donnant tout ce qu’il a. C’est un cas parti­cu­lier. Il est très diffi­cile, voire impos­sible, de main­tenir ce rythme pendant trois heures d’af­filée. Je ne suis donc pas surpris qu’il n’ait pu gagner que deux sets en onze matchs. Sans varier les hauteurs, les vitesses et essayer d’autres choses, il est très diffi­cile de le battre. Surtout parce que l’Italien maîtrise mieux que lui ce type de jeu : être un mur depuis le fond et offrir un rythme très élevé en montant sur la balle. »

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 11:41

Article précédent
Sinner, après sa victoire contre De Minaur en demi‐finales : « Ce match était très diffé­rent de ceux que je joue habi­tuel­le­ment contre lui »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.