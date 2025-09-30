11–0. C’est désor­mais le bilan impla­cable de Jannik Sinner face à Alex de Minaur, après sa victoire en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi.

📊 Les pires bilans de face‐à‐face sur le circuit prin­cipal parmi les joueurs en acti­vité :

▪️ 20–0 : 🇷🇸 Djokovic vs Monfils 🇫🇷

▪️ 12–0 : 🇷🇸 Djokovic vs Raonic 🇨🇦

▪️ 11–0 : 🇷🇸 Djokovic vs Fritz 🇺🇸

⬆️ 11–0 : 🇮🇹 Sinner vs De Minaur 🇦🇺

▪️ 9–0 : 🇯🇵 Nishikori vs Kukushkin 🇰🇿

▪️ 9–0 : — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 30, 2025

Pour José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, ce scénario presque toujours iden­tique a une expli­ca­tion simple.

« Le problème que rencontre De Minaur lors­qu’il affronte Sinner est qu’il lui renvoie toujours le même type de balle, une balle avec laquelle l’Italien se sent très à l’aise. Il peut gagner un point, comme c’est le cas ici, mais en pous­sant à l’ex­trême et en donnant tout ce qu’il a. C’est un cas parti­cu­lier. Il est très diffi­cile, voire impos­sible, de main­tenir ce rythme pendant trois heures d’af­filée. Je ne suis donc pas surpris qu’il n’ait pu gagner que deux sets en onze matchs. Sans varier les hauteurs, les vitesses et essayer d’autres choses, il est très diffi­cile de le battre. Surtout parce que l’Italien maîtrise mieux que lui ce type de jeu : être un mur depuis le fond et offrir un rythme très élevé en montant sur la balle. »