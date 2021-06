Cameron Norrie réalise une saison 2021 assez dérou­tante. Face à Shapovalov, il a encore fait preuve d’une belle opiniâ­treté : « J’ai toujours cru que je pouvais bien jouer sur gazon. Il est vrai que les années précé­dentes, je n’avais pas obtenu de bons résul­tats. Le plus impor­tant est que mon service s’est beau­coup amélioré et que sur cette surface est vital. Lors de mes derniers matchs, j’ai très bien bougé et j’ai bien défendu depuis le fond du terrain. Je suis très heureux de me sentir compé­titif tout au long de cette saison sur toutes les surfaces existantes. »