Difficile vain­queur de Shevchenko en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio ce mercredi (7−6, 7–6), Alexander Zverev a été inter­rogé sur le phéno­mène Joao Fonseca lors de son passage en zone mixte après la rencontre.

Et l’Allemand a tenu à tempérer certaines ardeurs concer­nant le Brésilien de 18 ans.

Zverev on Fonseca. “I really like the kid. Both as a player and as a person. He will be a top 10 and top 5 player for sure but that won’t happen now or tomorrow. Things take time.”



Said he felt like he played much better today than yesterday. "If you look at my history on clay,…