Joao Fonseca, jeune brési­lien de 17 ans, vient de réaliser l’un des plus beaux exploits de ce début d’année en décro­chant sa première victoire sur le circuit prin­cipal face au Tricolore Arthur Fils au premier tour de l’ATP 500 de Rio.

Pour lui, qui est né et qui a grandi à quelques minutes du lieu du tournoi, Fonseca ne pouvait pas rêver mieux que de gagner son premier match chez lui, devant sa famille et ses amis.

Parlant à l’ATP après sa victoire, le Brésilien né en 2006 s’est dit très heureux, tout en expli­quant qu’il pensait clai­re­ment être à sa place sur ce genre d’évè­ne­ment, et dans ce genre de stade.

« Je suis telle­ment heureux. Cela ne pour­rait pas être mieux que cela de remporter ma première victoire à 10 minutes de chez moi et avec tous mes amis, toute ma famille qui me regardent. J’étais concentré sur la réali­sa­tion de chaque balle. Évidemment, j’étais nerveux, je trem­blais, mais je voulais telle­ment gagner, j’y suis parvenu. Ces derniers mois, j’étais telle­ment concentré sur mes progrès et voici le résultat. Je suis beau­coup plus mature et je sais que je suis à ma place. Je veux être dans ces stades immenses. »