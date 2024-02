Et si le tournoi de Doha où il est en train de vivre des émotions fortes (victoire en trois sets au tie‐break décisif face à Zhang Zhizhen) marquait le vrai début de saison de « La Monf » ?

C’est possible car le Tricolore a sorti deux gros matchs tant physi­que­ment que menta­le­ment. D’ailleurs, à la sortie de sa victoire face au Chinois, auprès de nos confrères de L’Équipe, il dres­sait un bilan positif expli­quant qu’il avait enfin de bonne sensations.

« J’ai de moins en moins d’ap­pré­hen­sion. J’ai remis des amor­ties de fou ! J’arrive à imposer une bonne soli­dité du fond, j’oblige le mec à en mettre un peu plus parce que, sinon, je vais être là. Mentalement, ça me fait du bien. Même la semaine dernière contre Sinner (défaite 6–3, 3–6, 6–3 à Rotterdam), je me dépla­çais super bien. Je fais trois sets en couvrant bien le terrain parce qu’il en met des parpaings. Maintenant, il faut enchaîner, pas se blesser, bien récupérer. »

En quarts de finale, il affron­tera Ugo Humbert.