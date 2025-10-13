AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCédric Pioline, directeur du tournoi, sur Novak Djokovic : "Ce serait magnifique...
Cédric Pioline, direc­teur du tournoi, sur Novak Djokovic : « Ce serait magni­fique qu’il fasse partie des joueurs qui pour­raient inscrire leur nom au palmarès sur deux sites différents »

Novak Djokovic participera‐t‐il au Masters 1000 de Paris, qui se tiendra pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre et non à Bercy, du 27 octobre au 2 novembre ?

« Ce serait magni­fique qu’il fasse partie des joueurs pouvant inscrire leur nom au palmarès sur deux sites diffé­rents », a déclaré le direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, dans un entre­tien accordé à l’AFP.

S’il figure bien sur la liste des inscrits du Rolex Paris Masters, qu’il a remporté sept fois, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas encore confirmé sa présence.

Pour l’heure, il prévoit de parti­ciper à l’exhibition « 6 Kings Slam » en Arabie saou­dite du 15 au 18 octobre, ainsi qu’à l’ATP 250 d’Athènes du 2 au 8 novembre.

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 14:29

