On attendait avec impatience le retour du Bulgare et il a été plus que réussi.
Face à un Giovanni souvent trop imprécis, Grigor a confirmé que sa blessure était un mauvais souvenir.
Evidemment, il était plutôt ému par ce succès comme il l’a expliqué au micro de l’ATP.
« Retrouver les fans qui sont des amoureux du tennis et cette foule qui m’a toujours encouragé durant le match, cela m’a donné une sacrée énergie et c’est aussi aussi un sentiment très particulier. Tout cela me rend heureux et je suis vraiment reconnaissant d’être de retour dans ces conditions »
Il est vrai que lorsque l’on aime le tennis, on prend vraiment du plaisir à voir évoluer Grigor qui propose un autre tennis notamment avec son slice à la Federer.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 09:21