ATP - Rolex Paris Masters

Dimitrov signe un sacré come‐back : « Je suis telle­ment reconnaissant »

Jean Muller
Par Jean Muller

On atten­dait avec impa­tience le retour du Bulgare et il a été plus que réussi. 

Face à un Giovanni souvent trop imprécis, Grigor a confirmé que sa bles­sure était un mauvais souvenir. 

Evidemment, il était plutôt ému par ce succès comme il l’a expliqué au micro de l’ATP.

« Retrouver les fans qui sont des amou­reux du tennis et cette foule qui m’a toujours encou­ragé durant le match, cela m’a donné une sacrée énergie et c’est aussi aussi un senti­ment très parti­cu­lier. Tout cela me rend heureux et je suis vrai­ment recon­nais­sant d’être de retour dans ces conditions »

Il est vrai que lorsque l’on aime le tennis, on prend vrai­ment du plaisir à voir évoluer Grigor qui propose un autre tennis notam­ment avec son slice à la Federer.

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 09:21

