« Personne ne veut l’af­fronter main­te­nant ! », lâchait ce mardi Boris Becker à propos de Giovanni Mpetshi Perricard, titré à Bâle dimanche et tombeur de Frances Tiafoe au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Le prochain adver­saire du Français, qui reste sur six victoires consé­cu­tives dont trois face à des joueurs du top 25, en claquant des aces à tout‐va, c’est Karen Khachanov.

Le 21e joueur mondial, vain­queur en sauvant une balle de match d’un match compliqué face à Christopher O’Connell, se méfie gran­de­ment du Français également.

« S’il me surprend ? Pas vrai­ment. Avec un tel service, il ne pouvait que progresser. Le tout était de savoir jusqu’où, ce que personne ne pouvait prédire. À partir du moment où tu grimpes au clas­se­ment, tu peux toujours viser plus haut. On ne passe pas de la 200e place direc­te­ment au top 10 sans passer par des étapes. C’est un processus et il est en plein dedans. Je le vois s’amé­liorer constam­ment, il peut même être encore plus fort, c’est pour­quoi je m’at­tends à un match diffi­cile », a souligné le Russe dans des propos rapportés par le journal L’Equipe.