Qui arrêtera Valentin Vacherot, vainqueur de ses dix derniers matchs en Masters 1000 ?
Peut‐être Félix Auger‐Aliassime, son prochain adversaire en quarts de finale du Rolex Paris Masters.
Le Canadien a d’ailleurs lancé les hostilités avec humour. Après sa victoire face à Daniel Altmaier (3−6, 6–3, 6–2), il a laissé ce message sur la caméra : « Cousin d’Amérique », clin d’œil à la fameuse « cousinade » entre Vacherot et Arthur Rinderknech, révélée lors du tournoi de Shanghai.
One big tennis family… 😎@val_vacherot @arthurrinder @felixtennis #RolexParisMasters pic.twitter.com/wKETCOSTMm— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2025
Le duel entre les deux hommes aura lieu vendredi à Paris La Défense Arena.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 15:40