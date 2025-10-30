Qui arrê­tera Valentin Vacherot, vain­queur de ses dix derniers matchs en Masters 1000 ?

Peut‐être Félix Auger‐Aliassime, son prochain adver­saire en quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Le Canadien a d’ailleurs lancé les hosti­lités avec humour. Après sa victoire face à Daniel Altmaier (3−6, 6–3, 6–2), il a laissé ce message sur la caméra : « Cousin d’Amérique », clin d’œil à la fameuse « cousi­nade » entre Vacherot et Arthur Rinderknech, révélée lors du tournoi de Shanghai.

Le duel entre les deux hommes aura lieu vendredi à Paris La Défense Arena.