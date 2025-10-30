Alors que sa célé­bra­tion a suscité quelques inter­ro­ga­tions après sa victoire face au Français Alexandre Muller au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, le Canadien s’est expliqué au micro d’Eurosport.

« Ça veut dire : le sang froid (rester calme dans les moments de pres­sion, ndlr). C’est pour les potes à la maison, pour les faire rire », a déclaré le Canadien qui a repris un geste popu­la­risé en NBA.

Ice in the Veins 🥶@felixtennis battles past Muller 5–7 7–6 7–6 in a thril­ling 3:04 ! #RolexParisMasters pic.twitter.com/fUAUyfA1ys — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025

A noter que le 10e joueur mondial a un vrai coup à jouer dans la course au Masters après l’éli­mi­na­tion de Lorenzo Musetti au deuxième tour. D’autant que son tableau pari­sien semble rela­ti­ve­ment dégagé : il affron­tera Daniel Altmaier en huitièmes de finale, avant un éven­tuel quart contre Cameron Norrie ou Valentin Vacherot.