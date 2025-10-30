Alors que sa célébration a suscité quelques interrogations après sa victoire face au Français Alexandre Muller au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, le Canadien s’est expliqué au micro d’Eurosport.
« Ça veut dire : le sang froid (rester calme dans les moments de pression, ndlr). C’est pour les potes à la maison, pour les faire rire », a déclaré le Canadien qui a repris un geste popularisé en NBA.
Ice in the Veins 🥶@felixtennis battles past Muller 5–7 7–6 7–6 in a thrilling 3:04 ! #RolexParisMasters pic.twitter.com/fUAUyfA1ys— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025
A noter que le 10e joueur mondial a un vrai coup à jouer dans la course au Masters après l’élimination de Lorenzo Musetti au deuxième tour. D’autant que son tableau parisien semble relativement dégagé : il affrontera Daniel Altmaier en huitièmes de finale, avant un éventuel quart contre Cameron Norrie ou Valentin Vacherot.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 10:42