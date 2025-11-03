Speaker emblématique de Roland‐Garros, mais aussi des Masters 1000 de Paris, Monte‐Carlo et de la plupart des tournois disputés en France, Marc Maury a évoqué ses relations avec certains joueurs, et notamment Alexander Bublik, qu’il a croisé lors de cette interview accordée à France Télévisions.
#RolexParisMasters | 🎤🎾 Sa voix est connue de tous les fans de tennis en France : rencontre avec Marc Maury, maître de cérémonie du @rolexparismasters depuis trente ans ! pic.twitter.com/bIfyc60AcK— francetvsport (@francetvsport) November 2, 2025
« Lui, je le connais depuis très longtemps. C’était un joueur fantasque, qui n’arrivait pas à jouer régulièrement à très haut niveau. Et puis un jour, il a gagné une finale. Il a gagné à l’Open Sud de France, en battant qui ? Sascha Zverev, il y a quelques années (2022). C’est ce rapport‐là qu’on a avec eux. Quand on les voit grandir, on peut les mettre en valeur ensuite. »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 14:51