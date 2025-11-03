AccueilATPATP - Rolex Paris MastersMarc Maury, speaker officiel du tournoi : "Ce joueur, je le connais...
ATP - Rolex Paris Masters

Marc Maury, speaker offi­ciel du tournoi : « Ce joueur, je le connais depuis très long­temps. C’était un joueur fantasque, qui n’ar­ri­vait pas à jouer régu­liè­re­ment à très haut niveau. Et puis un jour, il a gagné une finale… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4455

Speaker emblé­ma­tique de Roland‐Garros, mais aussi des Masters 1000 de Paris, Monte‐Carlo et de la plupart des tour­nois disputés en France, Marc Maury a évoqué ses rela­tions avec certains joueurs, et notam­ment Alexander Bublik, qu’il a croisé lors de cette inter­view accordée à France Télévisions.

« Lui, je le connais depuis très long­temps. C’était un joueur fantasque, qui n’ar­ri­vait pas à jouer régu­liè­re­ment à très haut niveau. Et puis un jour, il a gagné une finale. Il a gagné à l’Open Sud de France, en battant qui ? Sascha Zverev, il y a quelques années (2022). C’est ce rapport‐là qu’on a avec eux. Quand on les voit grandir, on peut les mettre en valeur ensuite. »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 14:51

Article précédent
Vacherot (désor­mais 30e mondial) : « J’ai appris que même sans jouer un niveau parfait, j’ai pu battre des mecs qui sont 25–30e au monde. C’est ça qui est cool »
Article suivant
Zverev plus proche du 1000e mondial que d’Alcaraz, incroyable mais vrai !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.