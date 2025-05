Face à l’Argentin Mariano Navone, l’Italien a livré un match très correct.

Appliqué mais manquant un peu de punch il a su breaker son adver­saire quand il le fallait.

Inutile de dire que le court central était en ébul­li­tion et le spec­tacle a été au rendez vous surtout lors de la deuxième manche avec trois breaks de suite avant que Jannik puisse clore les débats (6−3, 6–4).

Picking up where he left off 👌@janniksin defeats Navone 6–3 6–4 in his first match since January, exten­ding his winning streak to 22#IBI25 pic.twitter.com/0D8pSMNLW2