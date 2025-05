Jannik Sinner va disputer son premier tournoi, à domi­cile au Masters 1000 de Rome, après sa suspen­sion de trois mois, en accord avec l’AMA (Agence Mondiale Antidopage). Un retour qui sera scruté de très près. Certains de ses collègues ont eu l’oc­ca­sion de taper la balle avec lui, comme Lorenzo Sonego et Holger Rune qui ont donné de bonne nouvelles sur les sensa­tions du numéro un mondial.

Le Danois va plus loin et estime que le triple cham­pion en Grand Chelem sera perfor­mant à Roland‐Garros.

« Le dur est sa surface préférée, peut‐être qu’il est plus naturel pour lui de jouer sur le gazon et qu’il souffre un peu plus sur la terre battue, mais il a déjà atteint les demi‐finales à Paris et il peut s’adapter à n’im­porte quelle surface », a souligné le 10e joueur mondial, au micro de La Stampa.