Le joueur russe a fait une décla­ra­tion plutôt fracas­sante à son arrivée à Shanghaï.

Evoquant une maladie dont il ne donne pas le nom, Andrey a expliqué qu’il avait été tout proche d’une ampu­ta­tion sans spéci­fier de quel membre.

Son témoi­gnage fait froid dans le dos et reste fina­le­ment assez mystérieux.

« Après l’US Open, je me prépa­rais pour la Chine et quelques jours avant le départ, j’ai dû subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale qui, si elle n’était pas effec­tuée, pour­rait conduire à une ampu­ta­tion. Heureusement, au cours des trois ou quatre premières heures, tout est devenu plus « simple », car au bout de cinq ou six heures, l’am­pu­ta­tion aurait été inévi­table. Au final, cela s’est donc mieux terminé que prévu. Avant l’opé­ra­tion, il n’y avait pas de pronos­tics très agréables : je devrais rester au lit pendant un mois et je ne pour­rais rien faire. Je suis heureux d’avoir pu revenir aussi rapidement »