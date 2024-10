Après une entrée en lice timide et pous­sive face à Michelsen sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure ce mardi face à Flavio Cobolli au troi­sième tour.

Impressionnant dans tous les compar­ti­ments du jeu, le Serbe a expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il se sentait parti­cu­liè­re­ment frais.

« Oui, je me sens bien. Je pense que l’avan­tage de ne pas jouer beau­coup de tour­nois est que vous êtes frais. Cela ne me dérange pas de jouer de longs matches tous les jours, quoi qu’il arrive. J’ai bien récu­péré et, comme vous l’avez dit, quelques jours sans match sont béné­fiques pour le corps. Oui, ce n’est peut‐être pas l’idéal, vous ne voulez pas faire de trop longues pauses quand vous êtes déjà dans le tournoi à cause du jeu et de la sensa­tion que vous avez dans vos mains avec la raquette. Oui, je suis satis­fait de la façon dont j’ai rebondi après cette victoire diffi­cile au premier tour, je veux dire, au deuxième tour, au premier match. J’ai hâte d’être à demain (mercredi), je me sens bien dans mon jeu et dans ma peau », a écrit celui qui affron­tera le Russe Roman Safiullin pour une place en quarts de finale.