La tension est à son comble entre les arbitres et les joueurs sur ce Masters 1000 de Shanghai.

Quelques minutes après l’énorme pétage de plombs de Frances Tiafoe, qui a copieu­se­ment insulté l’ar­bitre de chaise suite à un aver­tis­se­ment reçu pour dépas­se­ment de temps au service, un aver­tis­se­ment d’ailleurs pas si scan­da­leux que cela d’après les images, c’est cette fois au tour d’Alexander Zverev d’in­vec­tiver dans une bien moindre mesure l’ar­bitre Mohamed Lahyani.

Alors que ce dernier a très juste­ment accordé un point à Tallon Griekspoor, l’ad­ver­saire de l’Allemand au 3e tour, sur une balle qui avait doublé, ce dernier, s’es­ti­mant lésé, a commencé à contester cette déci­sion avant de se livrer à un petit mono­logue concer­nant la pres­ta­tion globale des arbitres depuis le début de la saison et du tournoi.

Un vent de révolte souffle sur la planète tennis ! Au tour d’Alexander Zverev de criti­quer l’ar­bi­trage à Shanghai 👀



Un vent de révolte souffle sur la planète tennis ! Au tour d'Alexander Zverev de criti­quer l'ar­bi­trage à Shanghai 👀

« Laisse‐moi te dire quelque chose : vous (les arbutres) êtes en train de bousiller tous les tour­nois cette année. Totalement. Carlos Bernardes a complè­te­ment chié le match de Stan Wawrinka. Le gars sur le match de Tiafoe a complè­te­ment chié le match. Et main­te­nant ça ! Comment c’est possible ? », a lancé l’ac­tuel 3e joueur mondial avant de balancer sa raquette sur le court et d’écoper d’un avertissement.

Ambiance.