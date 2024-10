Deuxième joueur le plus âgé après Roger Federer à rejoindre les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, grâce à ses victoires contre Damir Dzumhur, Sebastian Baez et Ugo Humbert, Gaël Monfils va retrouver un certain Carlos Alcaraz.

Et s’il a battu l’Espagnol en août dernier à Cincinnati (4−6, 7–6, 6–4), pour la première fois en trois matchs, le joueur de 38 ans ne s’at­tend pas à rééditer l’exploit.

« Non, non, je pense qu’il va me battre. Il va m’écraser à 100 %. Je pense que la dernière fois, j’ai eu beau­coup de chance, et ce n’était pas un bon match de sa part. Son niveau est incroyable. Je me suis égale­ment très bien débrouillé, mais il est, comme je l’ai dit, une légende en devenir. Je pense donc qu’il va m’écraser, mais comme je l’ai dit, je ferai tout pour ne pas être écrasé trop faci­le­ment. Tout est bonus. J’ai de l’ex­pé­rience et je peux parler de cette manière, ce gamin est diffé­rent, a lâché le Français en confé­rence de presse avant de se montrer juste un chouïa plus opti­miste. Honnêtement, il aura 99 % de chances, mais pour ce pour­cen­tage, j’y vais. Je vais m’amuser. »