Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot vivent une histoire de famille absolument incroyable.
Lui qualifié en quarts de finale, où il va affronter Felix Auger‐Aliassime vendredi, le Français Rinderknech a vu depuis les tribunes son cousin germain Vacherot (204e mondial avant le début du tournoi !) se qualifier pour le dernier carré grâce à une victoire contre Holger Rune.
« Énorme, mon cousin ! », a réagi Rinderknech sur le réseau social X.
Énorme, mon cousin @val_vacherot ?! ❤️❤️👏👏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/nS70ky7HNe— Arthur Rinderknech (@arthurrinder) October 9, 2025
Exceptionnel !
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 13:04