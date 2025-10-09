AccueilATPATP - ShanghaiLe message de Rinderknech après la qualification de son cousin en demi-finales
ATP - Shanghai

Le message de Rinderknech après la qualification de son cousin en demi-finales

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot vivent une histoire de famille abso­lu­ment incroyable. 

Lui qualifié en quarts de finale, où il va affronter Felix Auger‐Aliassime vendredi, le Français Rinderknech a vu depuis les tribunes son cousin germain Vacherot (204e mondial avant le début du tournoi !) se quali­fier pour le dernier carré grâce à une victoire contre Holger Rune.

« Énorme, mon cousin ! », a réagi Rinderknech sur le réseau social X. 

Exceptionnel !

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 13:04

