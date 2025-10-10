L’histoire est folle pour les cousins germains, Arthur Rinderknech (54e mondial) et Valentin Vacherot (204e mondial), tous deux qualifiés en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.
« Dans le groupe familial sur WhatsApp, c’est la folie en ce moment. En effervescence parce que tout le monde vit le petit rêve dans lequel nous sommes, Val et moi. C’est vraiment agréable. J’essaie de profiter de chaque instant », s’est réjoui le Français Arthur Rinderknech en conférence de presse après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime.
Samedi, il affrontera Daniil Medvedev tandis que le Monégasque Vacherot défiera Novak Djokovic.
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 16:58