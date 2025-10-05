AccueilATPATP - ShanghaiZverev, à propos de Federer : "Je pense que beaucoup de gens...
ATP - Shanghai

Zverev, à propos de Federer : « Je pense que beau­coup de gens ont oublié que j’avais gagné ce match contre lui »

Plusieurs joueurs, parmi lesquels Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Ben Shelton ou encore Holger Rune, ont été invités à revoir quelques‐uns des points les plus mythiques du tournoi de Shanghai.

Lorsqu’est apparue l’extraordinaire balle de match sauvée par Roger Federer face à Alexander Zverev en 2019, l’Allemand n’a pas manqué de rappeler qu’il avait remporté ce quart de finale.

« Vous savez, je pense que beau­coup de gens ont oublié que j’avais gagné ce match contre lui (rires) », a glissé, non sans humour, le numéro 3 mondial, fidèle à son humilité.

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 16:47

