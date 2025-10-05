Plusieurs joueurs, parmi lesquels Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Ben Shelton ou encore Holger Rune, ont été invités à revoir quelques‐uns des points les plus mythiques du tournoi de Shanghai.

Federer, Nadal, Djokovic or another choice ?



ATP players decide the best ever play in Shanghai over the years…#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/WCOwK2PDAu — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Lorsqu’est apparue l’extraordinaire balle de match sauvée par Roger Federer face à Alexander Zverev en 2019, l’Allemand n’a pas manqué de rappeler qu’il avait remporté ce quart de finale.

« Vous savez, je pense que beau­coup de gens ont oublié que j’avais gagné ce match contre lui (rires) », a glissé, non sans humour, le numéro 3 mondial, fidèle à son humilité.