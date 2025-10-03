Depuis Shanghai, où il va affronter le Français Valentin Royer lors de son entrée en lice au deuxième tour, Alexander Zverev a évoqué son état d’es­prit avant les dernières échéances de la saison.

« Honnêtement, quand je pense à cette partie de la saison, qui touche déjà à sa fin, le premier mot qui me vient à l’es­prit est la fatigue (rires), mais c’est normal, nous arri­vons ici après un calen­drier très chargé. Ce n’est en aucun cas une excuse, nous sommes dans l’un des tour­nois les plus impor­tants au monde, un événe­ment de caté­gorie Masters 1000, où tous les joueurs rêvent de montrer leur meilleur niveau de tennis. Chaque joueur travaille pour atteindre ses objec­tifs, je ne suis donc pas diffé­rent d’eux, je veux aussi jouer à un bon niveau ici. J’espère y parvenir et conti­nuer à construire un bon niveau de forme », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.