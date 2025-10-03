Depuis Shanghai, où il va affronter le Français Valentin Royer lors de son entrée en lice au deuxième tour, Alexander Zverev a évoqué son état d’esprit avant les dernières échéances de la saison.
« Honnêtement, quand je pense à cette partie de la saison, qui touche déjà à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est la fatigue (rires), mais c’est normal, nous arrivons ici après un calendrier très chargé. Ce n’est en aucun cas une excuse, nous sommes dans l’un des tournois les plus importants au monde, un événement de catégorie Masters 1000, où tous les joueurs rêvent de montrer leur meilleur niveau de tennis. Chaque joueur travaille pour atteindre ses objectifs, je ne suis donc pas différent d’eux, je veux aussi jouer à un bon niveau ici. J’espère y parvenir et continuer à construire un bon niveau de forme », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 12:46