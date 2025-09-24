AccueilATPATP - TokyoLe soulagement pour Berrettini : "Ça faisait très longtemps que je n'avais...
Le soula­ge­ment pour Berrettini : « Ça faisait très long­temps que je n’avais pas gagné un match… »

Encore plombé par les bles­sures, Matteo Berrettini a gagné au premier tour à Tokyo contre Jaume Munar (6−4, 6–2) son premier match depuis le 10 mai dernier. 

« J’espère que ce ne sera pas la dernière victoire ici. Je suis très heureux. La dernière fois que j’ai gagné un match, c’était en mai, donc c’est une sensa­tion agréable. Les suppor­ters ont été incroyables, j’adore le soutien qu’il y a ici au Japon. Le match était très bon, j’ai bien joué et je pense que je jouerai le prochain match dans quelques jours », a réagi l’Italien de 29 ans dans des propos relayés par Ubitennis.

En huitièmes de finale de l’ATP 500 japo­nais, il affron­tera Casper Ruud ou Shintaro Mochizuki. 

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 15:55

