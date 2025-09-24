Encore plombé par les bles­sures, Matteo Berrettini a gagné au premier tour à Tokyo contre Jaume Munar (6−4, 6–2) son premier match depuis le 10 mai dernier.

« J’espère que ce ne sera pas la dernière victoire ici. Je suis très heureux. La dernière fois que j’ai gagné un match, c’était en mai, donc c’est une sensa­tion agréable. Les suppor­ters ont été incroyables, j’adore le soutien qu’il y a ici au Japon. Le match était très bon, j’ai bien joué et je pense que je jouerai le prochain match dans quelques jours », a réagi l’Italien de 29 ans dans des propos relayés par Ubitennis.

En huitièmes de finale de l’ATP 500 japo­nais, il affron­tera Casper Ruud ou Shintaro Mochizuki.