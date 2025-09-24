Encore plombé par les blessures, Matteo Berrettini a gagné au premier tour à Tokyo contre Jaume Munar (6−4, 6–2) son premier match depuis le 10 mai dernier.
« J’espère que ce ne sera pas la dernière victoire ici. Je suis très heureux. La dernière fois que j’ai gagné un match, c’était en mai, donc c’est une sensation agréable. Les supporters ont été incroyables, j’adore le soutien qu’il y a ici au Japon. Le match était très bon, j’ai bien joué et je pense que je jouerai le prochain match dans quelques jours », a réagi l’Italien de 29 ans dans des propos relayés par Ubitennis.
En huitièmes de finale de l’ATP 500 japonais, il affrontera Casper Ruud ou Shintaro Mochizuki.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 15:55