Toujours en lice à Toronto où il affron­tera Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale, Andrey Rublev s’était agacé des condi­tions de jeu sur les courts Canadiens.

Le Russe a déve­loppé son propos en esti­mant qu’il était bien plus agréable de regarder du tennis joué sur des courts plus lents, esti­mant même que les courts de Wimbledon étaient souvent mal jugés par les spectateurs.

« En tant que spec­ta­teur, je prends beau­coup plus de plaisir à regarder du tennis sur des courts plus lents. Par exemple, il est vrai que beau­coup consi­dèrent Wimbledon comme un terrain rapide, mais c’est une surface qui offre la possi­bi­lité de jouer de longs échanges, de passer de la défense à l’at­taque, de réflé­chir à la struc­ture du point et de prendre l’ini­tia­tive. Il faut beau­coup plus d’in­tel­li­gence tactique et une meilleure condi­tion physique pour s’im­poser sur ce type de court, car il faut être très agile et intel­li­gent dans ses déplacements »