Un grand merci à tous ceux qui ont veillé cette nuit et au public de Toronto pour cette incroyable ambiance 🙏🏾. J’espérais mieux, mais aujourd’hui Jannik était plus fort. Demain, c’est journée voyage 🙃. On reprend l’entraînement dimanche. Prochain arrêt : Cincinnati 💪🏾

📸 : Mike… pic.twitter.com/LeTZiOhdlG