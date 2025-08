Alexander Zverev peut déjà être fier.

S’il n’a pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem, ce qui le ferait rentrer dans une autre dimen­sion, l’Allemand a malgré tout décroché le 500e succès de sa carrière profes­sion­nelle, cette nuit, suite à sa victoire en trois sets face à Matteo Arnaldi au 3e tour du Masters 1000 de Toronto (6−7, 6–3, 6–2).

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 3e joueur mondial affi­chait une certaine fierté.

« C’est évidem­ment une grande réus­site dans ma carrière profes­sion­nelle, peu de joueurs peuvent dire qu’ils ont atteint ce nombre de victoires, c’est donc très impres­sion­nant d’y être parvenu, j’es­père pouvoir en obtenir 500 de plus, j’es­père qu’il y en aura encore beau­coup d’autres (rires). En fin de compte, quand on devient profes­sionnel, on rêve de jouer sur le circuit et d’avoir du succès parmi les meilleurs, de gagner autant de matches que possible. Le fait d’avoir déjà gagné 500 matches est quelque chose qui me remplit de joie et de satis­fac­tion, j’en suis extrê­me­ment heureux. »