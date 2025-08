Francisco Cerundolo souhai­tait battre Alexander Zverev pour la quatrième fois en autant de matchs, mais c’est son corps qui l’a stoppé.

Manifestement blessé aux abdo­mi­naux, l’Argentin a été contraint à l’abandon au début du deuxième set. Aux bords des larmes, le 24ème joueur mondial a été par la suite féli­cité par son adver­saire, qui n’a pas manqué de belles paroles à son sujet.

« C’est un joueur incroyable mais c’est aussi une personne incroyable. J’ai une rela­tion très bonne et très proche avec lui. J’ai vu qu’il était agacé à 5–4 dans le premier set, et je sais très bien à quel point une bles­sure aux abdo­mi­naux est gênante. Tu ne peux pas vrai­ment servir ni accé­lérer sur ton coup droit. Il avait les larmes aux yeux alors je suis allé lui parler, il m’a dit qu’il conti­nuait unique­ment pour les fans. Je lui ai dit de prendre soin de lui, car ce genre de bles­sure peut vite passer de quelques jours à quelques mois, et je n’ai pas envie de le voir en dehors du circuit. J’ai beau­coup de respect envers lui. C’est un gars incroyable et je n’ai aucun mauvais mot à dire sur lui. »

Espérons pour l’Argentin que cela ne soit rien de trop grave.