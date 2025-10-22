Alexander Zverev semble tota­le­ment perdu, et nous autres, obser­va­teurs, ne sommes pas épargnés.

Quelques heures après avoir confirmé sa parti­ci­pa­tion aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Allemagne (du 18 au 23 novembre), l’ac­tuel 3e joueur mondial, diffi­cile vain­queur de Jacob Fearnley au premier tour de l’ATP 500 de Vienne ce mardi, a fait une nouvelle décla­ra­tion inquié­tante à propos de son état physique.

Pour rappel, l’Allemand souffre du dos depuis plusieurs semaines et a même reçu plusieurs injections.

« Je suis content d’avoir passé ce tour, je pense que c’était un bon test. Je sens malheu­reu­se­ment beau­coup mon corps. J’avais quelques incer­ti­tudes avant le début du tournoi. Je n’ai su que lors de l’échauf­fe­ment que j’al­lais jouer ce match. »

La ques­tion est désor­mais de savoir pour­quoi a‑t‐il accepté de se rendre en Autriche, sur un tournoi non‐obligatoire, et de parti­ciper à la Coupe Davis si son corps ne répond plus ? Comprenne qui pourra…