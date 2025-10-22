Alexander Zverev semble totalement perdu, et nous autres, observateurs, ne sommes pas épargnés.
Quelques heures après avoir confirmé sa participation aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Allemagne (du 18 au 23 novembre), l’actuel 3e joueur mondial, difficile vainqueur de Jacob Fearnley au premier tour de l’ATP 500 de Vienne ce mardi, a fait une nouvelle déclaration inquiétante à propos de son état physique.
Pour rappel, l’Allemand souffre du dos depuis plusieurs semaines et a même reçu plusieurs injections.
« Je suis content d’avoir passé ce tour, je pense que c’était un bon test. Je sens malheureusement beaucoup mon corps. J’avais quelques incertitudes avant le début du tournoi. Je n’ai su que lors de l’échauffement que j’allais jouer ce match. »
La question est désormais de savoir pourquoi a‑t‐il accepté de se rendre en Autriche, sur un tournoi non‐obligatoire, et de participer à la Coupe Davis si son corps ne répond plus ? Comprenne qui pourra…
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 19:19