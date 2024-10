Interrogé par nos amis d’Ubitennis, Daniel Vacek, coach de Tomas Machac, qualifié pour les quarts de finale à Vienne en venant à bout de Grigor Dimitrov et auteur d’une superbe fin de saison, a bien voulu expli­quer dans quel état d’es­prit était son joueur actuellement.

« Je pense que Tomas a beau­coup progressé dans son jeu. Il a commencé à croire davan­tage en lui. Je dois dire qu’il y a trois ans, il était déjà en route vers le top 100, mais malheu­reu­se­ment il s’est blessé et n’a pas pu jouer pendant quatre mois. L’année suivante, il s’est déchiré un liga­ment de la poitrine, ce qui l’a empêché de jouer pendant quatre mois supplé­men­taires. D’une certaine manière, il a manqué deux années, deux saisons. Il lui a donc fallu un peu plus de temps pour retrouver son jeu et nous n’avons eu sa première année complète que l’année dernière, ce qui était formi­dable. Il a commencé à très bien jouer. Je pense que cela a fait une grande diffé­rence pour lui, parce qu’il croit main­te­nant qu’il peut battre n’im­porte qui. Bien sûr, les matches sont extrê­me­ment équi­li­brés, ils se jouent sur un ou deux points et vous avez besoin d’un peu de chance quand vous jouez contre les meilleurs. Mais il sait qu’il peut le faire même contre Alcaraz ou Sinner. »