Devenu papa pour la première fois il y a une dizaine de jours, Daniil Medvedev fait déjà son retour sur le circuit à Vienne cette semaine. Avant d’af­fronter Nikoloz Basilashvili au 1er tour, le Russe a parlé à l’ATP du bonheur qu’il a ressenti au moment de la nais­sance de sa fille, en assu­rant égale­ment que rien ne chan­gera au niveau de sa carrière.

« Être père, c’est beau­coup d’émo­tions que je pensais ne pas pouvoir vivre, du moins à ce niveau, parce que je suis un peu une personne froide, mais j’ai ressenti telle­ment d’émo­tions, je me suis dit : ‘woah, je peux être une personne sensible (rires). Beaucoup de bons senti­ments, mais je suis toujours un compé­ti­teur : je veux conti­nuer à aller sur chaque tournoi, je veux conti­nuer à gagner. Je me suis beau­coup entraîné avant de venir ici et dans ce sens, rien ne chan­gera, j’ai toujours le désir de gagner ».