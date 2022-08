Thiem : « Je n’aime pas gagner des matchs comme ça »

Pourtant fatigué après son énorme duel du premier tour face au local J.J Wolf, Dominic Thiem est tombé sur un Grigor Dimitrov encore plus rincé que lui au deuxième tour de Winston‐Salem cette nuit. Le Bulgare, visi­ble­ment diminué et au bord du malaise, a préféré jeter l’éponge alors qu’il était large­ment dominé (0–6, 2–4).

À l’issue de la rencontre, l’Autrichien n’a pas oublié son collègue et ami. « Il m’était impos­sible de jouer avec inten­sité au début, puis je me suis progres­si­ve­ment amélioré. Espérons pour Grigor que ce n’est qu’une frayeur, je n’aime pas gagner des matchs comme ça et j’es­père juste qu’il se remettra vite. »