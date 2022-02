Un fan a pu poser quelques ques­tions à Felix Auger‐Aliassime à Marseille. On y trouve un Canadien décon­tracté qui explique notam­ment quel a été le déclic pour réaliser un début de saison aussi convain­cant (Titré à l’ATP Cup et à Rotterdam, fina­liste à Marseille et quart de fina­liste à l’Open d’Australie).

« J’ai beau­coup travaillé pour améliorer mes coups, les rends plus précis, pour être aussi plus constant au service. Quand je sers bien, je sens que je peux battre n’im­porte quel joueur. J’ai aussi eu des conver­sa­tions avec mes proches, avec moi‐même aussi. Pour passer certains caps comme gagner un titre, inté­grer le top 10 et devenir un joueur capable de battre tout le monde, je me suis dit qu’il fallait que j’élève mon niveau de constance, de concen­tra­tion et je dirais même d’ar­ro­gance à certains moments. Il y a des matchs que je ne peux pas perdre. Puis j’ai pris confiance », a révélé FAA.