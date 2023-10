La rumeur courait depuis quelques jours, c’est désor­mais officiel.

Alors qu’il a décidé il y a quelques semaines de mettre un terme à sa colla­bo­ra­tion avec Patrick Mouratoglou pour conserver unique­ment Lars Christensen, Holger Rune, actuel­le­ment dans une période très compli­quée, a décidé d’en­gager Boris Becker comme nouveau coach.

« Je peux confirmer que je suis l’en­traî­neur d’Holger Rune. Le fait qu’il me le propose me rend un peu fier. Mon calen­drier le permet. Nous sommes en contact depuis long­temps et tout s’est très bien passé. J’ai toujours été inté­ressé par Holger, parce qu’il propose toujours beau­coup d’en­ga­ge­ment et de tempé­ra­ment sur un court de tennis. Holger m’a ensuite invité pour une semaine d’en­traî­ne­ment à Monte‐Carlo. J’y ai eu une longue conver­sa­tion avec Aneke, sa mère, et Lapo Becherini, son entraî­neur de la perfor­mance. Nous sommes respon­sables de lui (…) J’ai rencontré Holger quand il avait 15 ou 16 ans. C’était lors du Masters, alors que j’entraînais encore Djokovic. Holger était notre parte­naire d’en­traî­ne­ment. Nous sommes toujours restés en contact », a déclaré la légende alle­mande dans le podcast « Das Gelbe vom Ball » d’Eurosport Allemagne.

Boris Becker has confirmed that he is Holger Rune’s coach 🎾 pic.twitter.com/PeOFr5fy2Y — Eurosport (@eurosport) October 19, 2023

Boris Becker, sorti de prison en décembre 2022 après huit mois de déten­tion, va vivre sa première expé­rience de coach depuis sa colla­bo­ra­tion réussie avec Novak Djokovic entre 2014 et 2016.

Son premier objectif sera de redonner confiance à Rune, toujours 6e mondial mais qui n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matchs sur le circuit ATP. Il sera présent dans le box du phéno­mène danois à Bâle la semaine prochaine et à Paris‐Bercy du 28 octobre au 5 novembre, où Holger défendra le plus beau titre de sa jeune carrière.

Actuellement 8e à la Race, le joueur de 20 ans vise égale­ment une quali­fi­ca­tion au Masters de fin d’année (12 au 19 novembre à Turin).