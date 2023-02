Quelques instants après avoir remporté son 10e Open d’Australie et 22e titre du Grand Chelem dimanche, Novak Djokovic grimpe dans les tribunes puis s’al­longe auprès de ses proches, submergé par l’émo­tion.

Les images ont été commen­tées par Benoît Maylin dans l’émis­sion Sans Filet diffusée sur la chaîne Youtube de Winamax après la victoire de Nole sur Stefanos Tsitsipas. Le spécia­liste évoque l’image du Serbe.

« Ce qui est étrange, c’est ce côté : ‘je m’effondre dans les gradins’. Tu as toujours l’impression qu’il surjoue. Et après, il arrive avec sa veste brodée du numéro 22. Donc tu te dis qu’il a quand même anti­cipé. C’est toujours ça l’image de Djokovic. Tu as toujours l’impression que c’est faux. C’est ce qui est dingue et pour cette raison qu’il y a telle­ment de gens qui ne l’aiment pas. Parce que tu as l’impression que tout ça est joué. Alors qu’il a le droit d’être comme ça le mec. On n’arrive pas à comprendre », a déclaré le journaliste.

Une décla­ra­tion qui devrait faire débat.