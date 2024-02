Engagé ce week‐end à Oslo à l’oc­ca­sion de la nouvelle étape de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Benoît Paire, 110e mondial cette semaine et inter­rogé par nos confrères de Tennis Majors, a tenu à rappeler qu’il croyait toujours à une remontée au clas­se­ment malgré ses récents résul­tats décevants.

« Ce que les gens ne comprennent pas c’est que moi, si je m’accroche, c’est pour essayer de revenir et parce que je pense que j’ai la possi­bi­lité de faire de super résul­tats encore sur les gros tour­nois. Si les gens me soutiennent, je pense que je peux faire quelque chose de bien et encore revenir au classement. »