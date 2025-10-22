AccueilATPBerrettini très en colère : "Penser qu'une blessure de cette ampleur puisse...
Berrettini très en colère : « Penser qu’une bles­sure de cette ampleur puisse être la meilleure chose qui puisse arriver à Rune, un joueur de 22 ans classé 11e mondial, c’est soit être de mauvaise foi, soit comprendre très peu le tennis et le sport en général »

« Rune a vécu sa carrière à travers des hauts et des bas, et peut‐être, comme le dit Jacopo Lo Monaco, ce très long arrêt peut devenir l’oc­ca­sion de se retrouver vrai­ment », relaye Eurosport Italie à propos de la grave bles­sure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille. Des propos qui ont fait réagir Matteo Berrettini, visi­ble­ment très remonté. 

« Penser qu’une bles­sure de cette ampleur puisse être la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur de 22 ans classé 11e mondial, c’est soit être de mauvaise foi, soit comprendre très peu ce sport et le sport en général. La matu­rité spor­tive et extra‐sportive s’ac­quiert avec le temps, avec les défaites, avec les victoires, avec les matchs perdus sur balle de match ou peut‐être gagnés en jouant mal. C’est une bles­sure qui peut changer radi­ca­le­ment la vie d’une personne, sans parler d’une carrière à ce niveau. J’écoute toujours et je ne commente presque jamais, mais là, on frôle la folie… », a réagi l’Italien sur Instagram.

