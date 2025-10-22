« Rune a vécu sa carrière à travers des hauts et des bas, et peut‐être, comme le dit Jacopo Lo Monaco, ce très long arrêt peut devenir l’occasion de se retrouver vraiment », relaye Eurosport Italie à propos de la grave blessure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille. Des propos qui ont fait réagir Matteo Berrettini, visiblement très remonté.
Matteo #Berrettini insegna un po’ di cultura sportiva e UMANITÀ a giornalisti e appassionati di tennis sul caso Holger #Rune.— Edo (@edokuba_419) October 21, 2025
Degli insegnamenti come questo sono oro che luccica. pic.twitter.com/sOVxkwros0
« Penser qu’une blessure de cette ampleur puisse être la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur de 22 ans classé 11e mondial, c’est soit être de mauvaise foi, soit comprendre très peu ce sport et le sport en général. La maturité sportive et extra‐sportive s’acquiert avec le temps, avec les défaites, avec les victoires, avec les matchs perdus sur balle de match ou peut‐être gagnés en jouant mal. C’est une blessure qui peut changer radicalement la vie d’une personne, sans parler d’une carrière à ce niveau. J’écoute toujours et je ne commente presque jamais, mais là, on frôle la folie… », a réagi l’Italien sur Instagram.
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 10:59