Bertolucci sans pitié avec Jannik Sinner : « Le garçon est un peu fragile. Il n’a pas la même constance physique que Djokovic ou Alcaraz, cela me semble évident main­te­nant, ce n’est pas surprenant »

Connus pour leur franc‐parler, certains anciens joueurs italiens, comme Nicola Pietrangeli ou Paolo Bertolucci, n’hé­sitent pas à tirer des conclu­sions parfois un peu hâtives. C’est notam­ment le cas du dernier cité qui a récem­ment évoqué les récents problèmes physiques de Jannik Sinner sur Sky Sports Italia.

Et selon Paolo, c’est clai­re­ment un signe de fragilité. 

« Le garçon est un peu fragile. Il a eu des crampes, puis des problèmes d’es­tomac, puis au coude, puis des ampoules et à la hanche. Bref, il commence à ressentir beau­coup de choses. Il n’a pas la même constance physique que Djokovic ou Alcaraz, cela me semble évident main­te­nant, ce n’est pas surpre­nant. Mais il ne faut pas non plus s’in­quiéter outre mesure. Je le répète, dans cette tragédie, nous avons le numéro 2 mondial. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 15:35

