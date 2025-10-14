Connus pour leur franc‐parler, certains anciens joueurs italiens, comme Nicola Pietrangeli ou Paolo Bertolucci, n’hésitent pas à tirer des conclusions parfois un peu hâtives. C’est notamment le cas du dernier cité qui a récemment évoqué les récents problèmes physiques de Jannik Sinner sur Sky Sports Italia.
Et selon Paolo, c’est clairement un signe de fragilité.
« Le garçon est un peu fragile. Il a eu des crampes, puis des problèmes d’estomac, puis au coude, puis des ampoules et à la hanche. Bref, il commence à ressentir beaucoup de choses. Il n’a pas la même constance physique que Djokovic ou Alcaraz, cela me semble évident maintenant, ce n’est pas surprenant. Mais il ne faut pas non plus s’inquiéter outre mesure. Je le répète, dans cette tragédie, nous avons le numéro 2 mondial. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 15:35