AccueilATPBjorn Borg : "Qui gagne si je devais affronter Rafael Nadal sur...
ATP

Bjorn Borg : « Qui gagne si je devais affronter Rafael Nadal sur terre battue ? Si je joue mon meilleur tennis et lui aussi…

Thomas S
Par Thomas S

-

800

À l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Hjärtslag (« pulsa­tion » en fran­çais), Bjorn Borg a accordé une longue inter­view à nos confrères de Marca dans laquelle il évoque de nombreux souve­nirs liés à sa courte et brillante carrière.

Le sextuple vain­queur de Roland‐Garros a égale­ment été invité à faire un peu de tennis‐fiction. Extraits. 

Question : Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ?

Bjorn Borg : Si je joue mon meilleur tennis et lui aussi, Nadal gagne. Parce que nous parlons d’un jeu diffé­rent. Le tennis de ma géné­ra­tion n’était pas le même que celui de l’ère Rafa, Federer et Djokovic. Ce que Nadal a accompli à Roland Garros est unique et ne se repro­duira jamais dans le sport. C’est la plus grande chose qui ait jamais été réalisée.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 14:36

Article précédent
Khachanov, sur le gros sujet qui divise le circuit : « Djokovic et Nadal en ont souvent parlé »
Article suivant
La statis­tique lunaire de Stefanos Tsitsipas : « Environ 163 kilo­mètres de cordage de raquette sont utilisés au cours d’une saison du circuit ATP »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.