À l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Hjärtslag (« pulsa­tion » en fran­çais), Bjorn Borg a accordé une longue inter­view à nos confrères de Marca dans laquelle il évoque de nombreux souve­nirs liés à sa courte et brillante carrière.

Le sextuple vain­queur de Roland‐Garros a égale­ment été invité à faire un peu de tennis‐fiction. Extraits.

Question : Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ?

Bjorn Borg : Si je joue mon meilleur tennis et lui aussi, Nadal gagne. Parce que nous parlons d’un jeu diffé­rent. Le tennis de ma géné­ra­tion n’était pas le même que celui de l’ère Rafa, Federer et Djokovic. Ce que Nadal a accompli à Roland Garros est unique et ne se repro­duira jamais dans le sport. C’est la plus grande chose qui ait jamais été réalisée.