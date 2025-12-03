À l’occasion de la sortie de son autobiographie, Hjärtslag (« pulsation » en français), Bjorn Borg a accordé une longue interview à nos confrères de Marca dans laquelle il évoque de nombreux souvenirs liés à sa courte et brillante carrière.
Le sextuple vainqueur de Roland‐Garros a également été invité à faire un peu de tennis‐fiction. Extraits.
Question : Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ?
Bjorn Borg : Si je joue mon meilleur tennis et lui aussi, Nadal gagne. Parce que nous parlons d’un jeu différent. Le tennis de ma génération n’était pas le même que celui de l’ère Rafa, Federer et Djokovic. Ce que Nadal a accompli à Roland Garros est unique et ne se reproduira jamais dans le sport. C’est la plus grande chose qui ait jamais été réalisée.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 14:36