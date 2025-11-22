Faisant partie d’une génération où les joueurs ne se faisaient pas de cadeau avec de nombreuses rivalités, Boris Becker a été interrogé sur la relation très saine entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Pour l’ancien champion allemand, cette entente, certes bizarre, reste très belle à voir.
« C’est un peu bizarre », dit‐il à propos de l’amitié entre Sinner et Alcaraz, « mais ce sont des modèles et c’est merveilleux qu’ils aient cette complicité sur et en dehors du court. Notre génération était différente. Nous n’avions pas de réseaux sociaux. Nous avions des qualités différentes. Mais, dans ce monde difficile, j’apprécie vraiment le comportement de Jannik et Carlos. Je leur parle, car ils n’hésitent pas à discuter avec nous, les anciens champions », a déclaré Becker dans une interview accordée au Guardian.
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 17:27