Faisant partie d’une géné­ra­tion où les joueurs ne se faisaient pas de cadeau avec de nombreuses riva­lités, Boris Becker a été inter­rogé sur la rela­tion très saine entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Pour l’an­cien cham­pion alle­mand, cette entente, certes bizarre, reste très belle à voir.

« C’est un peu bizarre », dit‐il à propos de l’amitié entre Sinner et Alcaraz, « mais ce sont des modèles et c’est merveilleux qu’ils aient cette compli­cité sur et en dehors du court. Notre géné­ra­tion était diffé­rente. Nous n’avions pas de réseaux sociaux. Nous avions des qualités diffé­rentes. Mais, dans ce monde diffi­cile, j’ap­précie vrai­ment le compor­te­ment de Jannik et Carlos. Je leur parle, car ils n’hé­sitent pas à discuter avec nous, les anciens cham­pions », a déclaré Becker dans une inter­view accordée au Guardian.