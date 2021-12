Sergi Bruguera a accordé un long et passion­nant entre­tien à Punto de Break. Le capi­taine de l’équipe d’Espagne a notam­ment délivré une anec­dote savou­reuse sur Roger Federer. Le double vain­queur de Roland‐Garros (1993 et 1994) a aussi parlé évidem­ment de Rafael Nadal, et notam­ment du fait qu’il ne l’ait jamais affronté. On peut le dire, c’est presque un soula­ge­ment pour Bruguera.

« J’imagine que je l’au­rais battu un jour ou l’autre, mais je suis convaincu qu’il me battrait presque à chaque fois (rires). Mon obses­sion a toujours été de gagner Roland Garros et j’ai eu la chance de le gagner deux fois, en battant de très bons joueurs comme Courier et Medvedev. Rafa Nadal est le meilleur joueur de l’his­toire sur terre battue, loin derrière le suivant, donc de ce côté‐là, je suis content de ne pas l’avoir rencontré à mon époque (rires). »