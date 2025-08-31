AccueilATPBublik, au sujet de la Laver Cup, Federer va apprécier : "Les...
Bublik, au sujet de la Laver Cup, Federer va appré­cier : « Les capi­taines choi­sissent toujours ceux qui parlent anglais. Ils pensent que le « monde » est l’Amérique »

Par Laurent Trupiano

Le Kazakh n’a pas de limites, ni sur le court, ni en dehors. Quand il donne un entre­tien, il peut y avoir de la casse. Répondant aux ques­tions de nos confrères de Clay, Alexander a carré­ment « descendu » la Laver Cup, l’évè­ne­ment de Roger Federer.

Et tu n’as jamais joué la Laver Cup ?
- Pas…

Tu aime­rais le faire ?
Je suppose que je devrais être sud‐américain ou améri­cain pour ça.

Le Kazakhstan rejoint l’équipe Reste du Monde.
Je pense que les capi­taines choi­sissent toujours ceux qui parlent anglais. Ils pensent que le « monde » est l’Amérique, ou que tout le monde parle anglais. C’est ce que je pense ».

Publié le dimanche 31 août 2025 à 20:20

