Le Kazakh n’a pas de limites, ni sur le court, ni en dehors. Quand il donne un entretien, il peut y avoir de la casse. Répondant aux questions de nos confrères de Clay, Alexander a carrément « descendu » la Laver Cup, l’évènement de Roger Federer.
Extraits
Et tu n’as jamais joué la Laver Cup ?
- Pas…
Tu aimerais le faire ?
Je suppose que je devrais être sud‐américain ou américain pour ça.
Le Kazakhstan rejoint l’équipe Reste du Monde.
Je pense que les capitaines choisissent toujours ceux qui parlent anglais. Ils pensent que le « monde » est l’Amérique, ou que tout le monde parle anglais. C’est ce que je pense ».
Publié le dimanche 31 août 2025 à 20:20