Carlos Alcaraz : « Est‐ce que je pars sans payer lorsque je vais au restau­rant ? Très bonne ques­tion. Parfois, certains restau­rants vous invitent mais en général, la chose le plus logique est de payer »

Récemment invitée d’une émis­sion sur un podcast en espa­gnol où il a répondu à des ques­tions un peu déca­lées, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’effet de sa grande noto­riété lors­qu’il va au restaurant.

Et si le numéro 1 mondial a reconnu que certains pouvaient l’in­viter, il payait la plupart du temps. 

Interviewer : « Il y a une chose que j’ai­me­rais savoir : Quand tu vas au restau­rant, tu paie ou tu pars sans payer, comment ça se passe (rires) ?
Carlos Alcaraz : Non, je paie. Parfois, certains vous invitent mais en général, la chose le plus logique est de payer. C’est une très bonne ques­tion (rires). »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 16:40

