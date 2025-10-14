Récemment invitée d’une émission sur un podcast en espagnol où il a répondu à des questions un peu décalées, Carlos Alcaraz a été interrogé sur l’effet de sa grande notoriété lorsqu’il va au restaurant.
Et si le numéro 1 mondial a reconnu que certains pouvaient l’inviter, il payait la plupart du temps.
Alcaraz dice que en vuelos por debajo de 3⁄4 horas no viaja en business. Y espérate que no le pelee la maleta de mano a Ryanair.— Alcatraz (@RufiEnLancha) October 14, 2025
Leyenda.
pic.twitter.com/hTkhq0G5JU
Interviewer : « Il y a une chose que j’aimerais savoir : Quand tu vas au restaurant, tu paie ou tu pars sans payer, comment ça se passe (rires) ?
Carlos Alcaraz : Non, je paie. Parfois, certains vous invitent mais en général, la chose le plus logique est de payer. C’est une très bonne question (rires). »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 16:40