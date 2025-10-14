Récemment invitée d’une émis­sion sur un podcast en espa­gnol où il a répondu à des ques­tions un peu déca­lées, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’effet de sa grande noto­riété lors­qu’il va au restaurant.

Et si le numéro 1 mondial a reconnu que certains pouvaient l’in­viter, il payait la plupart du temps.

Alcaraz dice que en vuelos por debajo de 3⁄ 4 horas no viaja en busi­ness. Y espé­rate que no le pelee la maleta de mano a Ryanair.



Leyenda.



pic.twitter.com/hTkhq0G5JU — Alcatraz (@RufiEnLancha) October 14, 2025

Interviewer : « Il y a une chose que j’ai­me­rais savoir : Quand tu vas au restau­rant, tu paie ou tu pars sans payer, comment ça se passe (rires) ?

Carlos Alcaraz : Non, je paie. Parfois, certains vous invitent mais en général, la chose le plus logique est de payer. C’est une très bonne ques­tion (rires). »