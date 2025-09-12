À l’issue de sa victoire face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a accordé une inter­view très instruc­tive à nos confrères d’El Pais dans laquelle il refuse notam­ment de s’en­flammer.

Mais il a aussi prévenu son grand rival italien que la meilleure version de se jeu était encore à venir. De quoi faire peur à toute la concurrence.

« Je ne pense pas que la balle soit désor­mais dans son camp, car je dois moi aussi rester vigi­lant pour voir ce qu’il va faire diffé­rem­ment. En d’autres termes, je dois prendre un peu d’avance, mieux me préparer et même conti­nuer à m’amé­liorer à bien des égards. C’est ce qui fait la beauté de cette riva­lité, de nos matchs : nous nous pous­sons telle­ment à nos limites que cela nous oblige à être un peu meilleurs chaque jour, à chaque tournoi. Nous n’avons pas encore vu le meilleur Carlos. »