À l’issue de sa victoire face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a accordé une interview très instructive à nos confrères d’El Pais dans laquelle il refuse notamment de s’enflammer.
Mais il a aussi prévenu son grand rival italien que la meilleure version de se jeu était encore à venir. De quoi faire peur à toute la concurrence.
« Je ne pense pas que la balle soit désormais dans son camp, car je dois moi aussi rester vigilant pour voir ce qu’il va faire différemment. En d’autres termes, je dois prendre un peu d’avance, mieux me préparer et même continuer à m’améliorer à bien des égards. C’est ce qui fait la beauté de cette rivalité, de nos matchs : nous nous poussons tellement à nos limites que cela nous oblige à être un peu meilleurs chaque jour, à chaque tournoi. Nous n’avons pas encore vu le meilleur Carlos. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 19:30