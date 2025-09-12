Alors que Carlos Alcaraz n’a remporté qu’un seul de ses 23 titres en indoor (en février dernier sur l’ATP 500 de Rotterdam), nos confrères d’Eurosport se sont demandés si le jeu de l’Espagnol était vrai­ment fait pour ces condi­tions de jeu.

Et la réponse de l’an­cien joueur fran­çais, Nicolas Escudé, ne fait aucun doute.

« Pour moi, il a toujours été un joueur d’in­door. Quand on voit son tennis, il a tous les coups, on se demande pour­quoi il n’ar­ri­ve­rait pas à briller en indoor. C’était une anomalie qu’il n’ait toujours pas gagné de tour­nois en inté­rieur et que le premier était en début d’année à Rotterdam. Je pense aussi qu’il y a eu des matchs qui l’ont un petit peu marqué dont Bercy face à Hugo Gaston (en 2021). Il n’y aura pas de problème à mon sens pour Carlos Alcaraz en indoor. »