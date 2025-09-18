AccueilATPCarlos Alcaraz, un peu perturbé : "C'est très étrange. Il y a...
Carlos Alcaraz, un peu perturbé : « C’est très étrange. Il y a une semaine, je me battais contre mes rivaux sur le court, et main­te­nant, ils sont mes coéquipiers »

Star incon­testé de cette nouvelle édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz, dont c’est la deuxième parti­ci­pa­tion, est revenu sur la parti­cu­la­rité de cette compé­ti­tion par équipes par rapport au reste de l’année. 

« C’est très étrange. Il y a une semaine, je me battais contre mes rivaux sur le court, et main­te­nant, ils sont mes coéqui­piers. Mais j’adore ça, j’adore l’énergie, l’am­biance. Nous sommes tous ensemble pour essayer de ramener la Laver Cup en Europe. Apprendre à les connaître en dehors du court a égale­ment été une expé­rience formi­dable pour moi l’année dernière. Je ne pouvais pas manquer ça cette année. »

