Star incontesté de cette nouvelle édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz, dont c’est la deuxième participation, est revenu sur la particularité de cette compétition par équipes par rapport au reste de l’année.
« C’est très étrange. Il y a une semaine, je me battais contre mes rivaux sur le court, et maintenant, ils sont mes coéquipiers. Mais j’adore ça, j’adore l’énergie, l’ambiance. Nous sommes tous ensemble pour essayer de ramener la Laver Cup en Europe. Apprendre à les connaître en dehors du court a également été une expérience formidable pour moi l’année dernière. Je ne pouvais pas manquer ça cette année. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 15:45