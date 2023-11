Ugo Humbert a terminé sa saison de la plus belle manière : un titre à domi­cile, à Metz, lui permet­tant de s’ins­taller à la 20e place mondiale et d’as­surer sa place de numéro 1 français.

Son entraî­neur depuis juillet 2022, Jérémy Chardy, a évoqué avec Tennis Majors la possi­bi­lité d’in­té­grer prochai­ne­ment le top 10.

« Qu’il soit capable d’avoir le niveau top 10 sur un match, j’en ai aucun doute. Pour l’être plus dura­ble­ment, il faut être capable d’avoir ce niveau moyen sur toute une saison et c’est beau­coup plus dur. Là, il est 20e et entre les vingt meilleurs et les dix meilleurs, il n’y a pas une énorme diffé­rence de niveau de jeu, et c’est le niveau moyen qui prime. Pour être top 10 il faut aussi avoir l’habitude d’enchaîner les saisons complètes, de battre les meilleurs. Si tu veux y être, la compé­ti­tion est plus dure. Mais en terme de niveau de jeu, oui, il a tout ce qu’il faut. »