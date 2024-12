Quelques heures après le très beau message écrit par Juan Martin Del Potro sur ses réseaux sociaux afin de remer­cier publi­que­ment et chaleu­reu­se­ment Novak Djokovic pour l’avoir accom­pagné lors de ses adieux devant son public à Buenos Aires ce dimanche, Marin Cilic a décidé de répondre à l’Argentin en lui rendant un sacré hommage.

…with your journey.

While we can’t help but wonder what could have been if luck (and health) had been kinder to you, your legacy is secure as one of the greats.



Wishing you all the best in every­thing that follows—you truly deserve it.

🫶



3/3