Alex Corretja avait des choses à dire dans sa dernière inter­view accordée à la Cadena SER.

Après être revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à Indian Wells et son retour à la première place mondial en le compa­rant notam­ment à un boxeur lors­qu’il est sur le court, le consul­tant espa­gnol n’a pas oublié d’évo­quer la situa­tion de Rafael Nadal qui continue de s’en­traîner de manière inten­sive au sein de son académie avec, bien sûr, Roland‐Garros en ligne de mire.

« La nouvelle est que Nadal est sorti du Top 10 pour la première fois en 18 ans. La chose la moins impor­tante pour Rafa aujourd’hui, c’est son clas­se­ment. C’est vrai que plus on recule dans le clas­se­ment, plus on peut se retrouver contre Alcaraz ou Djokovic en huitièmes de finale, mais Rafa est bien au‐dessus de tout ça, il doit récu­pérer pour la terre battue, retrouver ses sensa­tions et être le meilleur possible. Avec tout le respect que je dois à Monte‐Carlo, Barcelone, Madrid et Rome, l’ob­jectif de Nadal est de voir comment il va se comporter à Roland‐Garros. Je suis persuadé qu’il ira bien, car le temps qu’il a pris pour récu­pérer a égale­ment été béné­fique pour sa prépa­ra­tion. Rafa ne doit jamais être exclu, il montre toujours qu’il a quelque chose de plus. »