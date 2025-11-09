Après avoir confirmé qu’il reste­rait bien le coach de Jannik Sinner en 2026, Darren Cahill a répondu à de nombreuses ques­tions en confé­rence de presse à Turin. L’entraîneur Australien, qui a déjà fait monter son protégé au rang de N°1 mondial, estime qu’il n’est pas encore arrivé à son apogée. Et juste­ment, chaque déci­sion est prise dans le but d’of­frir un maximum de longé­vité à l’Italien, qui, rappe­lons le, n’a que 24 ans.

« L’une de nos plus grandes respon­sa­bi­lités est de veiller à ce qu’il atteigne son apogée en tant que joueur de tennis à 28, 29, 30, 31 et 32 ​​ans. Il aura une période de cinq ans où je suis convaincu qu’il peut être meilleur qu’aujourd’hui. Il est de notre respon­sa­bi­lité de prendre des déci­sions diffi­ciles pour lui donner les meilleures chances d’y parvenir. Si nous le faisons jouer semaine après semaine, il en paiera le prix préci­sé­ment pendant ces années où il devrait être au sommet de sa forme. Il s’agit d’an­ti­ciper ce que sera Jannik en tant que joueur de tennis dans deux ou trois ans. Nous lui donnons une raison d’en­trer sur le court. Nous discu­tons avec lui des points à améliorer dans son jeu, du dérou­le­ment des entraî­ne­ments… Ces petits détails comptent beau­coup pour lui. »