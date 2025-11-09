Après avoir confirmé qu’il resterait bien le coach de Jannik Sinner en 2026, Darren Cahill a répondu à de nombreuses questions en conférence de presse à Turin. L’entraîneur Australien, qui a déjà fait monter son protégé au rang de N°1 mondial, estime qu’il n’est pas encore arrivé à son apogée. Et justement, chaque décision est prise dans le but d’offrir un maximum de longévité à l’Italien, qui, rappelons le, n’a que 24 ans.
« L’une de nos plus grandes responsabilités est de veiller à ce qu’il atteigne son apogée en tant que joueur de tennis à 28, 29, 30, 31 et 32 ans. Il aura une période de cinq ans où je suis convaincu qu’il peut être meilleur qu’aujourd’hui. Il est de notre responsabilité de prendre des décisions difficiles pour lui donner les meilleures chances d’y parvenir. Si nous le faisons jouer semaine après semaine, il en paiera le prix précisément pendant ces années où il devrait être au sommet de sa forme. Il s’agit d’anticiper ce que sera Jannik en tant que joueur de tennis dans deux ou trois ans. Nous lui donnons une raison d’entrer sur le court. Nous discutons avec lui des points à améliorer dans son jeu, du déroulement des entraînements… Ces petits détails comptent beaucoup pour lui. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 13:43