Le site serbe SportKlub a pu inter­roger Lindsay Davenport. L’ancienne joueuse améri­caine a son idée concer­nant l’avenir de Novak Djokovic.

« Je suis surprise qu’il ait perdu si tôt, mais d’une manière étrange, je suis heureux pour lui. Après tout ce qu’il a fait, il n’a pas été facile pour lui de disputer un autre tournoi majeur depuis la mi‐mai. Je veux vrai­ment qu’il se repose bien, qu’il joue comme il veut jusqu’à la fin de la saison. On oublie toujours que Novak a 37 ans, qu’il est en tournée depuis 20 ans. Il le sait et le ressent mieux. Il a besoin de temps pour profiter, faire la fête et ensuite se préparer pour l’Australie. Je crois que l’année prochaine, il pourra remporter deux ou trois tour­nois du Grand Chelem »